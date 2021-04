Ranieri Guerra indagato dalla Procura di Bergamo per false dichiarazioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Il direttore vicario dell'Oms è accusato di aver fornito false informazioni sul piano pandemico durante la sua audizione del 5 novembre: ''Sono amareggiato e ... Leggi su today (Di venerdì 9 aprile 2021) Il direttore vicario dell'Oms è accusato di aver fornitoinformazioni sul piano pandemico durante la sua audizione del 5 novembre: ''Sono amareggiato e ...

Samp, Ranieri: "Napoli forte, dalla mia squadra voglio macchine da guerra"

Ranieri Guerra indagato per false informazioni sul piano pandemio: 'Stupito, l'Oms chiarisca' Il direttore vicario dell'Oms ed ex direttore generale della Prevenzione al Ministero della Salute, Ranieri Guerra, risulta indagato dalla Procura di Bergamo per false informazioni rese ai pm durante la sua audizione sul piano pandemico che risale allo scorso 5 novembre. I pm hanno aperto un ...

Ranieri Guerra, direttore aggiunto Oms, indagato per false informazioni ai pm di Bergamo - articolo - Rai.it RAI - Radiotelevisione Italiana Ranieri Guerra indagato a Bergamo Ranieri Guerra, l'esperto italiano dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è indagato dalla Procura di Bergamo nell'inchiesta sulla mancata zona rossa a Bergamo. "Non ho idea del perché sono ...

Ranieri Guerra indagato per false informazioni sul piano pandemio: "Stupito, l'Oms chiarisca" Il vicedirettore dell'Oms: "Ho capito a seguire di non avere avuto accesso a molte informazioni, ma credo che questo i pm lo abbiano bene valutato. Non so neppure quali siano queste presunte contraddi ...

