RANIERI GUERRA INDAGATO A BERGAMO (Di venerdì 9 aprile 2021) Pm, ha reso false informazioni su piano pandemico RANIERI GUERRA, direttore vicario dell'Oms ed ex direttore generale della Prevenzione al Ministero della Salute, è INDAGATO dalla Procura di BERGAMO per false informazioni rese ai pm durante la sua audizione sul piano pandemico che risale allo scorso 5 novembre. La notizia è stata anticipata sul sito proviene da Database Italia.

