Ranieri Guerra indagato a Bergamo per il piano pandemico (Di venerdì 9 aprile 2021) L’agenzia di stampa Agi scrive che Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è indagato a Bergamo nell’indagine sul piano pandemico. L’accusa è di aver fornito false informazioni ai pubblici ministeri in relazione all’articolo 371 bis del codice penale. Il Fatto Quotidiano scrive che Guerra è indagato per false informazioni al pm per aver dichiarato, il 5 novembre scorso quando è stato sentito come testimone, che il piano pandemico antinfluenzale italiano non doveva essere aggiornato. Il piano pandemico è considerato ormai pacificamente risalente al 2006 perché nessuno l’ha mai modificato fino alla riscrittura nel 2021. A differenza di quanto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) L’agenzia di stampa Agi scrive che, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ènell’indagine sul. L’accusa è di aver fornito false informazioni ai pubblici ministeri in relazione all’articolo 371 bis del codice penale. Il Fatto Quotidiano scrive cheper false informazioni al pm per aver dichiarato, il 5 novembre scorso quando è stato sentito come testimone, che ilantinfluenzale italiano non doveva essere aggiornato. Ilè considerato ormai pacificamente risalente al 2006 perché nessuno l’ha mai modificato fino alla riscrittura nel 2021. A differenza di quanto ...

Advertising

reportrai3 : Ranieri Guerra, n.2 Oms ed ex dg prevenzione min Salute, indagato a Bergamo per aver fornito informazioni false qua… - MediasetTgcom24 : Covid, il direttore aggiunto dell'Oms Ranieri Guerra è indagato a Bergamo #RanieriGuerra - AnnalisaChirico : Ranieri Guerra (Oms) è indagato a Bergamo per le presunte pressioni esercitate al fine di nascondere lo studio che… - tempoweb : Ranieri #Guerra dell'#Oms indagato per false informazioni sul piano pandemico #covid19 #ranieriguerra #bergamo… - ritarapis : RT @Corriere: Ranieri Guerra (Oms) indagato a Bergamo per false dichiarazioni -