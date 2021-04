Ranieri Guerra indagato a Bergamo per false informazioni al pm. Fu sentito come testimone sull’aggiornamento del piano pandemico (Di venerdì 9 aprile 2021) Diventa un caso giudiziario internazionale l’inchiesta della Procura di Bergamo sui piani pandemici italiani e sul ritiro da parte dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità, del rapporto “An unprecedented challenge: Italy’s first response to COVID-19”. I magistrati alzano il tiro su Ranieri Guerra, già direttore della Prevenzione al ministero della Salute fino all’autunno 2017, quindi assistente del direttore generale dell’Oms e in tale veste inviato in Italia dal marzo 2020, membro del Comitato tecnico scientifico prima del recente riordino dell’organismo deciso dal governo Draghi. Guerra è indagato per false informazioni al pm per aver dichiarato, il 5 novembre scorso quando è stato sentito come testimone, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Diventa un caso giudiziario internazionale l’inchiesta della Procura disui piani pandemici italiani e sul ritiro da parte dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità, del rapporto “An unprecedented challenge: Italy’s first response to COVID-19”. I magistrati alzano il tiro su, già direttore della Prevenzione al ministero della Salute fino all’autunno 2017, quindi assistente del direttore generale dell’Oms e in tale veste inviato in Italia dal marzo 2020, membro del Comitato tecnico scientifico prima del recente riordino dell’organismo deciso dal governo Draghi.peral pm per aver dichiarato, il 5 novembre scorso quando è stato, che ...

