Ranieri | ' Futuro? Penso solo a fare 26 punti nel ritorno'

GENOVA - "Il? La società conosce il mio pensiero. Abbiamo fatto 26 punti all'andata e dobbiamo cercare di ... Così Claudio, ai canali ufficiali della Sampdoria . Dietro l'angolo c'è la ..."Il? La società conosce il mio pensiero. Abbiamo fatto 26 punti all'andata e dobbiamo cercare di ... Così Claudio, ai canali ufficiali della Sampdoria. Dietro l'angolo c'è la sfida di ...Sampdoria il tecnico Ranieri è pronto alla sfida contro il Napoli squadra forte quindi chiede ai suoi giocatori di essere come macchine da guerra ...GENOVA - Un buon punto ottenuto a San Siro ma un centrocampo con tante assenze per la Sampdoria, che domenica pomeriggio aspetta il Napoli a Marassi. In conferenza stampa Claudio Ranieri è consapevole ...