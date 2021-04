Radio Onda Rossa: «Sull’abolizione dell’ergastolo ostativo manca la voce di Salvatore Ricciardi» (Di venerdì 9 aprile 2021) Dispiace non poter contare nell’attuale dibattito sull’ergastolo ostativo della voce di Salvatore Ricciardi (Roma, 1940-2020), scomparso esattamente un anno fa, il 9 aprile, dopo essersi dedicato nell’ultimo ventennio di vita a dar voce al tema del carcere in Italia con libri e trasmissioni Radiofoniche dai microfoni di Onda Rossa di Roma. La morte di Ricciardi, avvenuta in pieno lockdown del 2020, quando erano vietati funerali e assembramenti di qualsiasi tipo, fu l’occasione della prima manifestazione pubblica sciolta dalle forze dell’ordine … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 aprile 2021) Dispiace non poter contare nell’attuale dibattito sull’ergastolodelladi(Roma, 1940-2020), scomparso esattamente un anno fa, il 9 aprile, dopo essersi dedicato nell’ultimo ventennio di vita a daral tema del carcere in Italia con libri e trasmissionifoniche dai microfoni didi Roma. La morte di, avvenuta in pieno lockdown del 2020, quando erano vietati funerali e assembramenti di qualsiasi tipo, fu l’occasione della prima manifestazione pubblica sciolta dalle forze dell’ordine … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

