Questa notte ci sono stati nuovi scontri tra manifestanti e polizia in diverse città dell’Irlanda del Nord (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella notte tra giovedì e venerdì ci sono state nuove proteste in diverse città dell’Irlanda del Nord: a Belfast la polizia ha usato i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti, per la prima volta in sei anni. Ci sono Leggi su ilpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Nellatra giovedì e venerdì cistate nuove proteste indel: a Belfast laha usato i cannoni ad acqua per disperdere i, per la prima volta in sei anni. Ci

Advertising

RegLiguria : ?? TORNA LA NEVE SULL'ENTROTERRA DEL PONENTE LIGURE Nella notte le temperature in Liguria sono scese toccando i -1… - Pontifex_it : Fratello, sorella, se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce se… - LiaQuartapelle : .@navalny fa lo sciopero della fame per protestare contro le condizioni carcerarie: viene svegliato 8 volte a notte… - francescomosca : RT @ilpost: Questa notte ci sono stati nuovi scontri tra manifestanti e polizia in diverse città dell’Irlanda del Nord - yuzuscheekmoles : @nosecrinkleyuzu feeling the in questa notte stregata la mia serenata cantero per te in my bones rn ???? -