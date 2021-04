Quanti vaccinati hanno saltato la fila: boom di furbetti in Sicilia e Campania (Di venerdì 9 aprile 2021) In alcune regioni gli immunizzati non appartenenti alle categorie prioritarie superano i vaccinati over 80: in Quanti hanno saltato la fila? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021) In alcune regioni gli immunizzati non appartenenti alle categorie prioritarie superano iover 80: inla? su Notizie.it.

Advertising

Silvia73517094 : RT @LiutoGiusto: Tweet da mettere nei segnalibri: una volta vaccinati tutti quanti (=spremuto il limone) salterà fuori una nuova variante e… - nino_giovanni : @MMmarco0 @mostro15119736 Guarda che Israele occupa da 60 anni i territori palestinesi: quanti palestinesi sono sta… - JustenRosati : Mia madre di 55 anni dipendente dell’ospedale (non a contatto con i pazienti) ha rifiutato il vaccino!!! Lo rifiuta… - CarpaneseSilva1 : RT @ObsoletusH: bandi per l'acquisto di moduli container, e un campo già in allestimento a Firenze per ospitarvi la quarantena di positivi.… - ObsoletusH : bandi per l'acquisto di moduli container, e un campo già in allestimento a Firenze per ospitarvi la quarantena di p… -