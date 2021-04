“Quando riaprono parrucchieri e centri estetici”. Misure Covid, arriva la notizia dal governo (Di venerdì 9 aprile 2021) Covid, prende parola la ministra degli Affari regionali. Parole di speranza per una ripartenza sicura. Mariastella Gelmini ha rilasciato un’intervista per i lettori de Il Corriere della Sera, ponendo un accento sulle riaperture di parrucchieri e centri estetici. Alla luce dei 17.221 nuovi casi e dei 487 morti, la guardia non può in alcun modo essere abbassata: la ministra sottolinea l’importanza di preservare la massima prudenza. “Dobbiamo riaprire, ma in sicurezza. Auspichiamo che si possa fare già da questo mese, se i contagi scenderanno e la copertura vaccinale degli anziani e fragili salirà. Io sono fiduciosa che queste siano le ultime settimane di restrizioni e sofferenza”, con queste parole la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, si è espressa sulle pagine de Il Corriere della Sera.



