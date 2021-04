Puglia, Sardegna e Campania zona rossa. Arancioni Calabria, Emilia, Friuli, Lombardia, Piemonte e Toscana (Di venerdì 9 aprile 2021) Colori delle regioni, ecco come cambia il quadro a partire da lunedì: Passano in arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Passa in... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 9 aprile 2021) Colori delle regioni, ecco come cambia il quadro a partire da lunedì: Passano in arancione le regioniRomagna,Venezia Giulia,. Passa in...

Advertising

repubblica : ?? Covid, la Sardegna diventa rossa come Campania, Puglia e Valle d'Aosta. Stretta si allenta per Piemonte, Lombardi… - elizarhuber : quindi dal 12 aprile siete tutti amorevolmente gialli tranne campania, puglia e sardegna - notiziedalraimo : #Covid, #Lombardia, #Piemonte, #Toscana e altre 3 Regioni passano in arancione; #Campania, #Puglia e #Sardegna ross… - edavid57edavid : RT @repubblica: ?? Covid, la Sardegna diventa rossa come Campania, Puglia e Valle d'Aosta. Stretta si allenta per Piemonte, Lombardia, Emili… - realRenzoMarcos : Se prenoti nel Lazio sai subito quale vaccino ti faranno, in Puglia lo saprai solo al momento della vaccinazione, i… -