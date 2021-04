Psychonauts 2 uscirà nel 2021 | parola di Tim Schafer e soci

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 9 aprile 2021)2 non ha ancora una data di lancio precisa ed è attualmente elencato come in uscita nel. Con le poche informazioni che sono state condivise sul gioco, alcuni fan sono preoccupati per un potenziale rinvio. Un giocatore ha chiesto a Double Fine che fine ha fatto2, evidenziando come, anche dopo l'acquisizione da parte di Microsoft nel 2019, lo studio non sia stato in grado di pubblicare il gioco nel 2020. Sorprendentemente, il director Timha risposto, dicendo che il motivo per cui il gioco sta impiegando così tanto tempo è perché gli sviluppatori si stanno assicurando che sia in ottime condizioni per il lancio. Double Fine ha aggiunto che, sebbene non ci sia ancora una data precisa, il giocoquest'anno. È piuttosto comprensibile che i fan siano in trepidante ...