Psicologia | salute e sviluppo | promuovere il “capitale di salute”

(Di venerdì 9 aprile 2021) In queste settimane una domanda ricorrente è come sanare le ferite prodotte dalla pandemia e come uscire da questa crisi con cambiamenti positivi per l’ambiente umano, fisico, economico. Servono cambiamenti importanti, ma per cambiare prima di tutto occorre vedere le cose in modo diverso, liberare le idee da schemi limitati e superati e produrre nuove sintesi. Un punto fondamentale, parlando di, è capire che abbiamo bisogno di una organizzazione sociale in grado diil “di” e non solo di curare le malattie. Ce lo chiede la scienza ma anche l’economia: “prevenire è meglio che curare” è la sintesi degli studi di economia sanitaria. Ma per fare questo è necessario capire cos’è la. Limitarsi a studiare le malattie è ...