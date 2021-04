Psicologi infuriati dopo le frasi di Draghi “E’ stato il Governo a decidere le priorità vaccinali | non noi”

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Può capitare di essere ottimi tecnici ma non brillare come comunicatori. Sorprendono infatti le affermazioni del presidenteche nella sua conferenza stampa ha parlato di giovaniche si fanno vaccinare scavalcando le persone anziane”. E’ quanto scrive il Consiglio nazionale dell’ordine degliha proposito delle affermazioni fatte ieri sera, nel corso della sua conferenza stampa, dal premier Mario. “Sorprendente da molti punti di vista – aggiungono -: perché nessuno di noi ha chiesto di avere, èille, ed in queste sono state incluse tutte le professioni sanitarie. Perché addirittura l’ultimo Decreto trasforma la facoltà in obbligo, ...

'L'altro aspetto è che chi evidentemente ha consigliato il presidente Draghi - continua il presidente dell'Ordine degli- non sa quello che fanno gli, la maggior parte dei quali, ...'L'altro aspetto è che chi evidentemente ha consigliato il presidente Draghi - continua il presidente dell'Ordine degli- non sa quello che fanno gli, la maggior parte dei quali, ...“È evidente che un capo del governo non possa sapere tutto, ma i suoi consiglieri avrebbero dovuto conoscere questi fondamentali dettagli tecnici”, aggiunge Lazzari. Citati in maniera chiara, additati ...Citati in maniera chiara, additati di comportamenti inopportuni: “Queste platee di operatori sanitari che si allargano, gli psicologi di 35 anni. Con che coscienza un giovane si fa vaccinare e salta ...