Psg, Pochettino gela il Real Madrid: “Solo speculazioni, Mbappé tratta il rinnovo” (Di venerdì 9 aprile 2021) In Spagna sono sicuri che il futuro di Kylian Mbappé è lontano dalla Tour Eiffel. Il calciatore, infatti, sarebbe intenzionato a cambiare aria già dalla prossima stagione: destinazione Real Madrid. L’attaccante è particolarmente gradito a Zidane che avrebbe indicato proprio il suo profilo per dare il via al rinnovamento della rosa delle Merengues. Il contratto di Mbappé scadrà nel 2022, quindi le due società si dovranno sedere al tavolo delle trattative e trovare una soluzione a quella che sarebbe l’operazione di mercato che, inevitabilmente, segnerebbe la sessione di calciomercato estiva. Ma oggi l'allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha parlato del futurodi Mbappé in conferenza stampa. “Siamo già abituati a speculazioni sul futuro del nostro ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) In Spagna sono sicuri che il futuro di Kylianè lontano dalla Tour Eiffel. Il calciatore, infatti, sarebbe intenzionato a cambiare aria già dalla prossima stagione: destinazione. L’attaccante è particolarmente gradito a Zidane che avrebbe indicato proprio il suo profilo per dare il via al rinnovamento della rosa delle Merengues. Il contratto discadrà nel 2022, quindi le due società si dovranno sedere al tavolo delletive e trovare una soluzione a quella che sarebbe l’operazione di mercato che, inevitabilmente, segnerebbe la sessione di calciomercato estiva. Ma oggi l'allenatore del PSG Mauricioha parlato del futurodiin conferenza stampa. “Siamo già abituati asul futuro del nostro ...

Advertising

goal : Rate Pochettino at PSG so far ?? - ItaSportPress : Psg, Pochettino gela il Real Madrid: 'Solo speculazioni, Mbappé tratta il rinnovo' - - KhingAroma : RT @goal: Rate Pochettino at PSG so far ?? - sportnotizie24 : #Strasburgo-#Psg, le probabili formazioni: Pochettino non può più sbagliare - da_real_glory : RT @goal: Rate Pochettino at PSG so far ?? -