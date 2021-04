Probabili formazioni e infortunati 30^ giornata: fuori Romagnoli, dubbio Luis Alberto (Di venerdì 9 aprile 2021) Tutte le Probabili formazioni della 30^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Spezia-Crotone, a seguire il match tra Parma-Milan. La Juventus ospiterà il Genoa, l’Inter sarà impegnata nel match contro il Cagliari. La Serie A riapre i battenti in vista del 30° turno di campionato. Di seguito le ultime novità sulle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 aprile 2021) Tutte ledella 30^di Serie A. Si partirà con la sfida tra Spezia-Crotone, a seguire il match tra Parma-Milan. La Juventus ospiterà il Genoa, l’Inter sarà impegnata nel match contro il Cagliari. La Serie A riapre i battenti in vista del 30° turno di campionato. Di seguito le ultime novità sulle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Fiorentina-Atalanta, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - sportli26181512 : Diretta Reggiana-Empoli alle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui live su - Nerazzurrisiamo : - caleee12 : @ildpaa Depa Dio caro io non posso svegliarmi leggere le probabili formazioni e leggere ancora castillejo, vuol dir… - NewSicilia : #Newsicilia Il #Palermo torna in campo al Barbera domani alle 15 per affrontare la #Vibonese -