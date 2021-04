Pro Vercelli, nuovi casi di positività al Covid. Chiesto il rinvio della gara con il Lecco (Di venerdì 9 aprile 2021) La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che l’ultima serie di tamponi ai quali è stato sottoposto il ‘Gruppo Squadra’ in data odierna ulteriormente ai casi già riscontrati precedentemente, ha evidenziato nuove positività al Covid-19. L’attività della squadra risulta pertanto sospesa e per la partita in programma Domenica 11 Aprile allo Stadio Silvio Piola contro il Lecco la società è in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega relativamente al rinvio della stessa a data da destinarsi. Foto: Logo Pro Vercelli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) La F.C. Pro1892 comunica che l’ultima serie di tamponi ai quali è stato sottoposto il ‘Gruppo Squadra’ in data odierna ulteriormente aigià riscontrati precedentemente, ha evidenziato nuoveal-19. L’attivitàsquadra risulta pertanto sospesa e per la partita in programma Domenica 11 Aprile allo Stadio Silvio Piola contro illa società è in attesa di comunicazioni ufficiali da parteLega relativamente alstessa a data da destinarsi. Foto: Logo ProL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

