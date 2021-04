Principe Filippo morto | la regina Elisabetta rispetterà 8 giorni di lutto Ma potrebbero diventare 30

(Di venerdì 9 aprile 2021) LaIIottodiper la morte del marito,. Lo riferiscono i media britannici, aggiungendo che il duca di Edimburgo sarà probabilmente sepolto ai Frogmore gardens al del castello di Windsor, giardino privato della famiglia reale dove si trovano anche le tombe dellaVittoria e delAlberto. Ilavrebbe detto di preferire funerali privati in stile militare alla St Georgès Chapel del castello di Windsor. Secondo il Mirror, avrebbe espresso la preferenza per “qualcosa di un po’ più semplice“. È molto probabile, però, che ilufficiale della Corona venga prorogato di altri 30, ...

È morto il Principe Filippo. - È morto il principe #Filippo - È morto il principe #Filippo. Il marito della regina Elisabetta aveva 99 anni:

Il, morto a 99 anni, è stato per 73 anni a fianco della Regina, sempre con un rispetto passo indietro ma sempre presente nella vita pubblica e privata dell'amata Elisabetta . Nato a ...Avrebbe compiuto 100 anni tra pochi mesi ildi Edimburgo , marito della Regina Elisabetta, scomparso oggi come reso noto dalla Casa Reale britannica. Al fianco della sovrana per 73 anni,è passato alla storia - tra le ...Entro giugno il regista toscano avvierà le riprese ed è in cerca di un «ragazzetto simpatico tra i 15 e 24 anni».09 aprile 2021 Saranno otto i giorni di lutto della regina Elisabetta II per la morte del suo "amato" consorte, il principe Filippo, morto il 9 aprile all'età di 99 anni nel Castello di Windsor. I ...