Principe Filippo morto | la malattia cardiaca del reale britannico

Leggi su ck12

(Di venerdì 9 aprile 2021) La notizia delsi è diffusa rapidamente in tutto il mondo: ladel, cosa aveva. (John Phillips/Getty Images)Ha fatto rapidamente il giro del mondo la notizia, comunicata via social, del decesso deldi Edimburgo, marito della Regina Elisabetta. In una dichiarazione poco dopo mezzogiorno, Buckingham Palace ha detto: “Sua Altezzaè morta pacificamente questa mattina al Castello di Windsor”. Grande e immediato il cordoglio per il suo decesso, dopo il ricovero delle scorse settimane. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Royal Family:il, marito della ...