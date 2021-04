Principe Filippo | la sua vita in The Crown | cosa c' è di vero e cosa no

Advertising

trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - sofiargentin : RT @xenomythos: La Principessa Diana non appena vede arrivare in Paradiso il Principe Filippo - diania30 : RT @ROBZIK: Una delle foto più belle di oltre 73 anni di vita insieme. Nel 2003 il Principe #Filippo indossa la divisa di Guardia della Reg… -

Roma, 09 apr 19:30 - I miei pensieri vanno alla famiglia reale in occasione della scomparsa di sua altezza il, duca di Edimburgo. In questo...La triste notizia della scomparsa del, a 99 anni di età, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Al cordoglio per il lutto e le numerose manifestazioni di affetto, nell'era dei social, si sono affiancati gli immancabili ...“Come verrà ricordato il principe Filippo? Come l’uomo che ha contribuito a trasformare la monarchia in una famiglia”. Il verdetto di Simon Jenkins, ex direttore del Times e dell’Evening Standard e ..."Grazie per la tua dedizione... Mancherai molto". Il principe Harry, assieme alla moglie Meghan Markle, ha dedicato questo tributo al nonno Filippo, pubblicando il messaggio sulla home page del sito d ...