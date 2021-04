Prima Biden che dà dell’assassino a Putin | poi Draghi che dice “dittatore” a Erdogan | le settimane calde della diplomazia

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Conosce Vladimir. Crede che sia un killer?”. “Lo credo”. Era il 17 marzo e a domanda diretta del giornalistarete televisiva ABC, George Stephanopoulos, il presidente americano Joemostrava al mondo un cambio di passo nelle relazioni tra Mosca e Washington. Se Donald Trump ci aveva abituato a un linguaggio spregiudicato e talvolta offensivo nei riguardi di leader, categorie sociali e donne,ha dato il via alla vera rivoluzione dei rapporti diplomatici. L’attacco diavviene mediante una intervista sapientemente realizzata non in diritta, la cosa implica in qualche modo un accordo con la testata e con il giornalista: una piccola sceneggiata ordita perchévoleva quella domanda, l’aveva concordata, il giornalista l’ha fatta,si è ...