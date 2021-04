Presidente Draghi, fermi quella fregata venduta al dittatore d'Egitto al - Sisi (Di venerdì 9 aprile 2021) Un conteggio ufficiale non è stato fatto, ma attivisti per i diritti umani egiziani, con la garanzia dell'anonimato per non fare una brutta fine, hanno detto a Globalist che un conteggio in difetto, ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 aprile 2021) Un conteggio ufficiale non è stato fatto, ma attivisti per i diritti umani egiziani, con la garanzia dell'anonimato per non fare una brutta fine, hanno detto a Globalist che un conteggio in difetto, ...

Advertising

matteosalvinimi : Solidarietà e stima per il Presidente Draghi, le intimidazioni e le discriminazioni del dittatore turco Erdogan sono inaccettabili. - robertosaviano : Scrivo al Presidente #Draghi dalle colonne del @corriere: la Guardia costiera libica non ha mai salvato nessuno, se… - FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi terrà oggi una conferenza stampa alle 18. - rostokkio : RT @Labbufala: Il Presidente turco ha consegnato all'Ambasciatore italiano una lettera di bestemmie e un pacchetto di Marlboro. #Erdogan #D… - GaiaGherardelli : @Palazzo_Chigi @paolansuini Il Presidente ha incontrato ieri Matteo Salvini e Pierluigi Bersani, eppure non è stato… -