Premier League, minuto di silenzio e lutto al braccio per la morte del Principe Filippo (Di venerdì 9 aprile 2021) La Premier League ha deciso di osservare un minuto di silenzio e di far indossare il lutto al braccio ai giocatori per la morte di Filippo Un minuto di silenzio su tutti i campi e lutto al braccio per tutti i giocatori: questa la decisione della Premier League per commemorare il Principe Filippo, scomparso oggi a 99 anni. «La Premier League è profondamente addolorata per la scomparsa di Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno a Sua Maestà la Regina, alla Famiglia Reale e a tutti coloro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Laha deciso di osservare undie di far indossare ilalai giocatori per ladiUndisu tutti i campi ealper tutti i giocatori: questa la decisione dellaper commemorare il, scomparso oggi a 99 anni. «Laè profondamente addolorata per la scomparsa di Sua Altezza Reale il, Duca di Edimburgo. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno a Sua Maestà la Regina, alla Famiglia Reale e a tutti coloro ...

