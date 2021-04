Pre Frosinone-Cittadella | le parole di Roberto Venturato

(Di venerdì 9 aprile 2021) Domani 10 Aprile 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 16:00 si disputerà la partitadi Serie B. Nel prel’allenatoreha rilasciato le sue dichiarazioni. L’allenatore dei ciociari invece parlerà solo dopo la partita. La squadra di casa ritrovare le giuste motivazioni per risalire la classifica ma soprattutto per ritrovare la buona strada persa troppo presto. La vigilia di Parma-Milan: ledei mister Pre: che cosa ha detto? L’allenatore dellaha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia della garacontro il ...

Advertising

tuttofrosinone : PRE PARTITA- Salernitana- Frosinone, Grosso a Rai Sport: 'Dobbiamo e possiamo fare meglio della gara scorsa'… - tuttofrosinone : PRE PARTITA- Salernitana- Frosinone, Grosso a Rai Sport: 'Dobbiamo e possiamo fare meglio della gara scorsa' - infoitsport : PRE PARTITA- Salernitana- Frosinone, Grosso a Rai Sport: 'Dobbiamo e possiamo fare meglio della gara scorsa' - TG24info : LIVE - #Salernitana vs #Frosinone (pre-gara) Le formazioni ufficiali - #TG24.info - #Salernitanafrosinone… - SalernoSport24 : ??? Castori presenta il match con il Frosinone. Ecco le sue dichiarazioni pre partita. #SerieBKT #SalFro -

Ultime Notizie dalla rete : Pre Frosinone

www.FrosinoneCalcio.com

... l'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma,, Latina, Rieti, Viterbo. È la ... è partita da Castelliri (dove ancora oggi ha una delle sedi) recuperando la carta etrattandola per ...... Viterbo, Rieti, Latina,, Varese e Grosseto. Covid, in Giappone arriva la super variante ...dei trasporti capitolina ha messo in campo 35 collegamenti e 60 corse in più rispetto al periodo...Durante il pre Frosinone-Cittadella Venturato ha rilasciato le sue dichiarazioni. Volete sapere tutto? leggete l'articolo.Il Consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Sanità Loreto Marcelli e il Direttore Generale della ASL di Frosinone, Dottoressa Pierpaola D’Alessandro faranno un sopralluogo presso l’Osp ...