Ponte, possibili interruzioni alla fornitura idrica nella giornata di domani

Tempo di lettura: < 1 minuto

Ponte – nella giornata di domani possibili irregolarità nell'erogazione idrica nel comune di Ponte. La Gesesa comunica, che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria urgente alla rete idrica che alimenta i serbatoi Colli e Ferrarisi nel Comune di Ponte, nella giornata di domani, si potranno verificare irregolaritá nell'erogazione del servizio idrico. Inoltre l'azienda ricorda che per Emergenze e Guasti é sempre attivo il numero verde gratuito sia da tel.fisso che da cellulare 800511717 e che si possono segnalare disservizi privati e in zona pubblica attraverso l'App My Gesesa.

