Pomezia tra passato e futuro | l’”Antiporta” dell’artista Iacurci evoca l’Eneide

(Di venerdì 9 aprile 2021), 9 aprile 2021. Inaugurato questa mattina il grande muraleopera realizzata dall’artista Agostino, affrescate le pareti esterne della Biblioteca comunale “Ugo Tognazzi” della città. L’artista si è ispirato al libro VI deldove è raccontato l’incontro con la Sibilla Cumana, la veggente che predice ad Enea lo sbarco sul litorale laziale e magnifiche sortiIl suo antro viene descritto da Virgilio come una caverna con cento porte che si spalancano automaticamente all’unisono nel momento del responso. Le soglie che conducono nell’oltretomba, la misteriosa porta in tufo dell’Heroon di Enea conservata al Museo Archeologico Lavinium, le porte varcate da Virgilio e Dante nella Divina Commedia, sono altrettanti riferimenti derivanti dal confronto con i classici e amplificano la funzione ...

