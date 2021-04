(Di venerdì 9 aprile 2021)questa mattina il grandeL’antiporta realizzato dall’artistasulle pareti esterne dellaUgo. L’artista si è ispirato al libro VI dell’Eneide in cui si narra l’incontro con la Sibilla Cumana, la veggente che predice ad Enea lo sbarco sul litorale laziale. Il suo antro viene descritto da Virgilio come una caverna con cento porte che si spalancano automaticamente all’unisono nel momento del responso. Le soglie che conducono nell’oltretomba, la misteriosa porta in tufo dell’Heroon di Enea conservata al Museo Archeologico Lavinium, le porte varcate da Virgilio e Dante nella Divina Commedia, sono altrettanti riferimenti derivanti dal confronto con i classici e amplificano la funzione ...

CorriereCitta : Pomezia, inaugurato il murale di Agostino Iacurci alla Biblioteca comunale “Ugo Tognazzi” - AnnaMar74773335 : RT @Comune_Pomezia: Inaugurato questa mattina il grande murale L’antiporta realizzato dall’artista Agostino Iacurci sulle pareti esterne de… - Comune_Pomezia : Inaugurato questa mattina il grande murale L’antiporta realizzato dall’artista Agostino Iacurci sulle pareti estern… -

