Polizia: Mattarella, 'Repubblica riconoscente per opera al servizio delle Istituzioni' (2) (Di venerdì 9 aprile 2021) (Adnkronos) - "Tutto questo -ha detto ancora Mattarella- è stato raffigurato nel conferimento alla Bandiera della medaglia d'oro al merito civile, che sono lieto di aver firmato il 2 marzo scorso. Esprime questo sentimento di apprezzamento e di riconoscenza e anche questo incontro al Quirinale intende esprimere questo, che vi esprimo formalmente: la riconoscenza della Repubblica alla Polizia di Stato". Il Capo dello Stato, infine, ha sottolineato la "duplice ricorrenza" celebrata in questa occasione: "la lunga storia di 169 anni, sorta prima dell'unità del nostro Paese e lo ha accompagnato costantemente; e 40 anni dalla legge 121", che "ha disegnato l'architettura del nostro sistema di Pubblica sicurezza, una formula efficace, moderna, che si è dimostrata costantemente adeguata alle esigenze di un grande Paese come il nostro. A questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) (Adnkronos) - "Tutto questo -ha detto ancora- è stato raffigurato nel conferimento alla Bandiera della medaglia d'oro al merito civile, che sono lieto di aver firmato il 2 marzo scorso. Esprime questo sentimento di apprezzamento e di riconoscenza e anche questo incontro al Quirinale intende esprimere questo, che vi esprimo formalmente: la riconoscenza dellaalladi Stato". Il Capo dello Stato, infine, ha sottolineato la "duplice ricorrenza" celebrata in questa occasione: "la lunga storia di 169 anni, sorta prima dell'unità del nostro Paese e lo ha accompagnato costantemente; e 40 anni dalla legge 121", che "ha disegnato l'architettura del nostro sistema di Pubblica sicurezza, una formula efficace, moderna, che si è dimostrata costantemente adeguata alle esigenze di un grande Paese come il nostro. A questa ...

