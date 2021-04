Pokémon Esplorazioni | pubblicata la sinossi della prossima puntata

(Di venerdì 9 aprile 2021) Numerose le anticipazioni sui prossimi episodi di. In particolare grande attesa per il ritorno di un personaggio importante. E finalmente è statalacompleta65, “La Battaglia dei Draghi! Ash contro Iris!”. Iris è un’allenatrice didi tipo drago e ha fatto la sua prima apparizione nei videogiochiBianco e Nero, come capopalestra di Boreduopoli nella regione di Unima. Proprio Iris sarà il grande ritorno nelle prossime puntate di. @AnipokeFandom ha condiviso lanella quale si legge: ” Ash, che sta partecipando al Campionato Mondiale diper puntare ad uno scontro con il campione ...

