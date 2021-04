Pioli: “Sui rinnovi ci sono trattative in corso, noi stiamo pensando all’obiettivo da raggiungere sul campo” (Di venerdì 9 aprile 2021) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato così in conferenza stampa della situazione legata ai rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e non solo: “Vedo i miei giocatori molto sereni e concentrati, sono a conoscenza delle trattative in corso e serve sempre aspettare l’esito finale, ma vi posso assicurare che qui tutti stiamo pensando all’obiettivo finale, cioè riportare il Milan in Champions League. stiamo combattendo per diventare dei vincenti, non lo siamo ancora”. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) L’allenatore del Milan, Stefano, ha parlato così in conferenza stampa della situazione legata aidi Donnarumma, Calhanoglu e non solo: “Vedo i miei giocatori molto sereni e concentrati,a conoscenza delleine serve sempre aspettare l’esito finale, ma vi posso assicurare che qui tuttifinale, cioè riportare il Milan in Champions League.combattendo per diventare dei vincenti, non lo siamo ancora”. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

