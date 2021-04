Piera Maggio, una bellissima notizia: il suo annuncio (Di venerdì 9 aprile 2021) Il messaggio di Piera Maggio a fine articolo. Una vera e propria gara di solidarietà è scattata in tutto il mondo per ritrovare Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre del 2004, quando aveva solo 4 anni. Dopo che si sono riaccesi i riflettori sulla vicenda della piccola in seguito alla segnalazione della ventenne russa Olesya Rostova, che però si è rivelata l'ennesimo buco nell'acqua, si sono moltiplicati nelle ultime ore gli appelli per farla ritornare a casa sana e salva. Lo ha reso noto la mamma di Denise, Piera Maggio, con un post apparso sui propri canali social. "Dopo l'esito negativo di quest'ultima segnalazione, sta accadendo a partire dai giovani qualcosa di meraviglioso. Stanno diffondendo in varie lingue, la locandina con hashtag #Denisepipitone. Non ci sono parole ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 9 aprile 2021) Il messaggio dia fine articolo. Una vera e propria gara di solidarietà è scattata in tutto il mondo per ritrovare Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre del 2004, quando aveva solo 4 anni. Dopo che si sono riaccesi i riflettori sulla vicenda della piccola in seguito alla segnalazione della ventenne russa Olesya Rostova, che però si è rivelata l'ennesimo buco nell'acqua, si sono moltiplicati nelle ultime ore gli appelli per farla ritornare a casa sana e salva. Lo ha reso noto la mamma di Denise,, con un post apparso sui propri canali social. "Dopo l'esito negativo di quest'ultima segnalazione, sta accadendo a partire dai giovani qualcosa di meraviglioso. Stanno diffondendo in varie lingue, la locandina con hashtag #Denisepipitone. Non ci sono parole ...

antoclerici : Terribile, allucinante quello che hanno fatto alla tv russa. Un reality con tanto di busta e suspance sulla pelle d… - StefanoGuerrera : Barbara D’Urso che si indigna per il programma russo - perché è inaccettabile - ma manda una sua inviata sotto casa… - caterinabalivo : Tutti noi abbiamo sperato in un finale diverso ma mi auguro che questo clamore non sia stato vano e che presto una… - casino90210 : RT @ROXSY24418762: Continuo a sentir parlare del caso #DenisePipitone e mi chiedo da mamma come sia possibile che dopo tutti questi anni Pi… - lalibe3 : RT @susilivigni: @ore14rai2 Verità per Denise e per Piera Maggio: riaprire subito le indagini! -