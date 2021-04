Piano pandemico, indagato il direttore vicario dell’Oms Ranieri Guerra (Di venerdì 9 aprile 2021) Ranieri Guerra indagato nell’inchiesta Covid di Bergamo. Il direttore vicario dell’Oms avrebbe dato false informazioni. BERGAMO – Ranieri Guerra indagato nell’inchiesta Covid di Bergamo. I magistrati hanno scritto nell’inchiesta il direttore vicario dell’Oms per aver reso false informazioni ai pm durante la sua audizione sul Piano pandemico lo scorso 5 novembre. La notizia, come riportato da La Repubblica, è stata confermata da una fonte qualificata dopo l’anticipazione data da Report. Ranieri Guerra, n.2 Oms ed ex dg prevenzione min Salute, indagato a Bergamo per aver fornito informazioni ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021)nell’inchiesta Covid di Bergamo. Ilavrebbe dato false informazioni. BERGAMO –nell’inchiesta Covid di Bergamo. I magistrati hanno scritto nell’inchiesta ilper aver reso false informazioni ai pm durante la sua audizione sullo scorso 5 novembre. La notizia, come riportato da La Repubblica, è stata confermata da una fonte qualificata dopo l’anticipazione data da Report., n.2 Oms ed ex dg prevenzione min Salute,a Bergamo per aver fornito informazioni ...

Advertising

reportrai3 : Ranieri Guerra, n.2 Oms ed ex dg prevenzione min Salute, indagato a Bergamo per aver fornito informazioni false qua… - LegaSalvini : ??ULTIM'ORA IL DIRETTORE VICARIO DELL’OMS ED EX COMPONENTE DEL CTS RANIERI GUERRA INDAGATO DALLA PROCURA DI BERGAMO… - petergomezblog : Ranieri Guerra ex assistente del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità indagato a Bergamo pe… - Deiana_Luca9 : RT @valy_s: #Covid19 Il vicedirettore #OMS nonché ex esponente CTS, Ranieri #Guerra, è indagato per FALSA TESTIMONIANZA ai PM sull’aggiorna… - Mariang47614228 : RT @valy_s: #Covid19 Il vicedirettore #OMS nonché ex esponente CTS, Ranieri #Guerra, è indagato per FALSA TESTIMONIANZA ai PM sull’aggiorna… -