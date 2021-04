Petrol-mafie | la crisi globale non ferma le infiltrazioni criminali nell’economia legale

Leggi su leurispes

(Di venerdì 9 aprile 2021) In un momento in cui il rischio di infiltrazione delle organizzazioniè ai massimi livelli anche a causa della debolezza del sistema economico, indotta dalladovuta al Covid-19, la Guardia di Finanza ha portato alla luce un enorme giro di frodi fiscali e riciclaggio: false fatturazioni per oltre 600 milioni di euro e Iva dovuta, pari ad oltre 130 milioni di euro, accise non versate per circa 31 milioni di euro – i cui pagamenti erano falsamente attestati – nonché 1 milione di euro in contanti sequestrato in una intercapedine di un’autovettura modificata come dei film di James Bond o, più realisticamente, come quelle un tempo utilizzate per il contrabbando di sigarette. Centinaia di milioni riciclati e reimpiegati in attività finanziarie asservite al business criminale, dove non ...