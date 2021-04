Petrachi | “Davies e Lautaro sono stati vicinissimi al Torino”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Gianlucaai microfoni di Tuttomercatoweb: “Martinezal, masfumati all’ultimo” AlphonsoMartinez e Riyad Mahrez. Tre giocatori affermati che oggi fanno le fortune rispettivamente di Bayern, Inter e Manchester City. Eppure qualche anno fa, quando non erano ancora famosi come ora, tutti e tre sarebbero potuti venire a giocare nella stessa squadra, il. Lo ha dichiarato l’ex Direttore Sportivo dei granata Gianluca, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. “Quattro anni fa vidi un giocatore… Sorprendente. Me lo fece notare il mio caposcout. Vidi dei video e sembravano taroccati, accelerati. ‘Va ...

Ultime Notizie dalla rete : Petrachi Davies

Gianlucaracconta i suoi colpi e i rimpianti della carriera di direttore sportivo: le sue dichiarazioni su Lautaro Martinez Gianluca, intervistato da TMW, ha parlato di alcuni retroscena del suo lavoro. SINGO ACQUISTATO SENZA VEDERLO - "Con Singo, per esempio: il suo agente, lo stesso di N'Koulou, mi fece avere dei video ...Che Petrachi sia stato un buon DS per il Torino non ci sono dubbi ... Va troppo veloce, non è possibile', pensai. Era Alphonso Davies. Mi colpì in modo terribile. Faceva l'ala sinistra coi Whitecaps, ...I colpi mancati dall’ex ds granata: “L’argentino dell’Inter era l’attaccante che avrei voluto per la mia squadra. Anche l'attuale Bayern Monaco mi colpì in modo terribile” ...