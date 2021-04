Perché facciamo così tante foto? (Di venerdì 9 aprile 2021) «Oggi tutto esiste per finire in una fotografia»; questo era il pensiero della scrittrice statunitense Susan Sontag, e come darle torto? Oggi infatti con la complicità degli smartphone, inseparabili prolungamenti della nostra mano, siamo tutti fotografi e videomaker e inondiamo il mondo di immagini, in una sfida perenne con la parola e con i contenuti di testo che, nonostante soffrano la schiacciante mole di pixel, resistono. Non solo Perché si sono abbattuti i costi di connessione e Perché abbiamo sempre a portata di clic i cellulari-macchine fotografiche, o per l’accesso di massa ai Social Network. Certo, anche per questo. Ma è anche Perché siamo alla ricerca dell’attimo perfetto, dell’istante da immortalare e da condividere, in un continuum di ... Leggi su leurispes (Di venerdì 9 aprile 2021) «Oggi tutto esiste per finire in unagrafia»; questo era il pensiero della scrittrice statunitense Susan Sontag, e come darle torto? Oggi infatti con la complicità degli smartphone, inseparabili prolungamenti della nostra mano, siamo tuttigrafi e videomaker e inondiamo il mondo di immagini, in una sfida perenne con la parola e con i contenuti di testo che, nonossoffrano la schiacciante mole di pixel, resistono. Non solosi sono abbattuti i costi di connessione eabbiamo sempre a portata di clic i cellulari-macchinegrafiche, o per l’accesso di massa ai Social Network. Certo, anche per questo. Ma è anchesiamo alla ricerca dell’attimo perfetto, dell’isda immortalare e da condividere, in un continuum di ...

