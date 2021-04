Pentathlon | Marie Oteiza fa sua la tappa di Sofia della World Cup 2021 | Alice Sotero è settima | 18a Elena Micheli

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 aprile 2021)si aggiudica la finale individuale femminiledi(Bulgaria) valida per laCupdimoderno. La francese ha concluso con 1367 punti (231 nella scherma con 21 vittorie e 14 sconfitte, 283 nel nuoto con il tempo di 2:13.72, 300 nell’equitazione con 76.00 punti, quindi ha gestito con una laser run da 12: 27.70 per 553 punti) precedendo la britannica Kate French con 1360 (234 nella scherma, 273 nel nuoto, 286 nell’equitazione e 567 nella laser run) mentre completa il podio la polacca Anna Maliszewska con 1348 (238 nella scherma, 263 nel nuoto, 300 nell’equitazione e 547 nella laser run). Quarta posizione finale per la britannica Joanna Muir con 1342 punti, quinta per la lituana Laura Asadauskaite con 1340 ...