**Pensioni: Tridico, no pensionamento anticipato per tutti ma solo per fragili** (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Più che pensionamento anticipato per tutti io studierei la possibilità di andare in pensione prima solo per alcune categorie di persone, a cominciare dai lavoratori fragili, immunodepressi, oncologici. Anziché a 63 anni stare in Naspi serve pensare per questi lavoratori ad un allargamento del prepensionamento". Così il presidente Inps, Pasquale Tridico, a Skytg24. La platea d'altra parte, dice, "è circoscritta, non è eccessiva e non mette a rischio nulla; i fragili sono meno di quei 250-300 mila che hanno aderito a quota 100".

