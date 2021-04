Advertising

TV7Benevento : **Pd: week end 'buona politica' organizzato da Cuperlo, con Letta, Prodi, Gentiloni**... - httpgwychives : pd p b may #GabiTalks every week hdksjsjs -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd week

Metro

Dopo il- end di Pasqua in mini lockdown, la Sicilia torna in fascia arancione. Si allentano le ... Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppoall'Ars, in relazione al report sulle vaccinazioni pubblicato ...Lo scontro all'interno dell'esecutivo è fra la linea rigorista di, M5S e LeU, a sostegno del ... attività commerciali : confermata la chiusura dei centri commerciali nelend in zona rossa ed ...Senator Simona Malpezzi was elected PD whip in the Upper House last week, after new PD leader Enrico Letta said he wanted both of the party's parliamentary whips to be women. (ANSA).1' di lettura 30/03/2021 - "Dal 20 maggio al 16 giugno potranno essere presentate le domande per richiedere le agevolazioni in favore delle imprese e i lavoratori autonomi con sede nelle aree del Cent ...