Pd | Letta vede Portas | ‘centrosinistra largo alle politiche e alle amministrative’

Roma, 9 apr (Adnkronos) – Enrico Letta ha incontrato Giacomo Portars, leader dei Moderati. Nel faccia a faccia, spiegano fonti del Nazareno, si è parlato della costruzione di una alleanza larga di centrosinistra sia alle politiche che alle prossime amministrative. Letta e Portas hanno anche parlato dell'emergenza Covid, di vaccini, delle questioni legate all'economia e di sostegni alle imprese.

