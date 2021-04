Paul Dano entra nel cast del nuovo film di Spielberg

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ildelscritto da Stevene basato su parte della sua infanzia si arricchisce ulteriormente con l’arrivo di unattore,. Sarà lui ad interpretare il padre del famoso regista. Un anno fortunato per, protagonista di dueattualmente in uscita. L’attore ha, infatti, interpretato il personaggio de l’Enigmista del reboot di “The Batman” diretto da Matt Reeves e preso parte al“The Guilty”. La pellicola di Antoine Fuqua, remake americano dell’omonimo poliziesco danese, lo vede sul set insieme a Jake Gyllenhall e Ethan Hawake. Tornando albasato sulla vita di una delle voci più importanti di Hollywood,sarà affiancato da ...

Advertising

cineblogit : Paul Dano nel cast del film sull’infanzia di Steven Spielberg - badtasteit : #PaulDano sarà una figura ispirata al padre di Steven Spielberg nel nuovo film del regista - Ash71Pietro : Paul Dano nel cast del film sull’infanzia di Steven Spielberg - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #PaulDano si è appena unito al cast del film – ancora senza titolo – ispirato all’infanzia del regista #StevenSpielberg i… - MoviesAsbury : #PaulDano si è appena unito al cast del film – ancora senza titolo – ispirato all’infanzia del regista… -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Dano

sarà uno dei protagonisti del nuovo film diretto da Steven Spielberg che si ispira in parte all'infanzia del regista, progetto che verrà realizzato da Amblin . Le riprese dovrebbero iniziare ...... comunque, non si chiamerà Steven): è, interprete de Il petroliere e Little Miss Sunshine , che vedremo prossimamente anche in The Batman di Matt Reeves dove vestirà i panni dell'Enigmista.Paul Dano sarà una figura ispirata al padre di Steven Spielberg nel nuovo film del regista ...Paul Dano si unisce a Michelle Williams e Seth Rogen nel nuovo film di Steven Spielberg ispirato all'infanzia del regista.