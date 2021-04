Pattinaggio artistico | l’Italia vola ad Osaka per il gran finale | otto azzurri presenti

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sarà il World Team Trophy 2021, programmato dal 15 al 18 aprile ad, in Giappone, l’evento che chiuderà la stagione italiana 2020-21 deldi figura. La nazionale azzurra prenderà parte alla competizione biennale a squadre con un team super competitivo composto da Daniel Grassl (Fiamme Oro) e Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) tra gli uomini, Ginevra Negrello (Varese Ghiaccio) e Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) tra le donne, Nicole Della Monica e Matteo Guarise (Fiamme Oro) tra le coppie die Charlene Guignard e Marco Fabbri nella danza. Dopo i Mondiali di Stoccolma, l’occasione per i nostri atleti di misurarsi su un altro palcoscenico di prestigio contro avversari di primissimo livello dal momento che il World Team Trophy mette l’una contro l’altra le migliori sei nazioni del mondo. Italia che contro Usa, Canada, ...

Advertising

sportface2016 : #Pattinaggio artistico, l'#Italia vola in #Giappone per il gran finale: otto azzurri presenti - fisritalia : Domani segui il LIVE STREAMING dei Campionati Interregionali #Lombardia/#Piemonte/#Liguria di #pattinaggio… - flamminiog : RT @RaiSport: Il meglio di #Stoccolma2021 ? Le immagini più belle, il dietro le quinte e le emozioni degli #azzurri ai #Mondiali di #patti… - OrianaVilla9 : RT @RaiSport: Il meglio di #Stoccolma2021 ? Le immagini più belle, il dietro le quinte e le emozioni degli #azzurri ai #Mondiali di #patti… - RaiSport : Il meglio di #Stoccolma2021 ? Le immagini più belle, il dietro le quinte e le emozioni degli #azzurri ai #Mondiali… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

gonews

PISTOIA - Rotelle di Toscana a Pistoia per il campionato regionale di. Accade il prossimo fine settimana, con il sabato che vede protagonista l'impianto di via di Valdibrana che ha ottenuto l'omologazione proprio nei giorni scorsi da parte della ...Nei giorni scorsi, la pista didi via di Valdibrana ha ottenuto l'omologazione per lo svolgimento di gare regionali diper la stagione agonistica 2021 da parte della Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr). Un importante traguardo, dunque, che permetterà già da questo fine settimana lo ...Sarà il World Team Trophy 2021, programmato dal 15 al 18 aprile ad Osaka, in Giappone, l’evento che chiuderà la stagione italiana 2020-21 del pattinaggio di figura ... tra le coppie di artistico e ...A meno di sette giorni dall'inizio ufficiale dei World Team Trophy 2021, la competizione biennale a squadre di pattinaggio artistico in scena a Osaka (Giappone) dal 15 al 18 aprile, la Federazione int ...