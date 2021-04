Parte la fase 2 della sperimentazione: ecco come candidarsi come volontari per il vaccino italiano ReiThera (Di venerdì 9 aprile 2021) Entra in fase avanzata di sperimentazione clinica il vaccino anti-Covid ‘made in Italy’ di ReiThera, società con sede a Castel Romano. Lo studio di fase 2/3, denominato ‘Covitar, ha già ricevuto l’autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco ed è stato valutato positivamente dal Comitato etico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. C’è speranza e interesse, anche da Parte di tanti volontari per il vaccino italiano ReiThera. come candidarsi come volontari per il vaccino italiano ReiThera La fase 2/3 prende il via ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Entra inavanzata diclinica ilanti-Covid ‘made in Italy’ di, società con sede a Castel Romano. Lo studio di2/3, denominato ‘Covitar, ha già ricevuto l’autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco ed è stato valutato positivamente dal Comitato etico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. C’è speranza e interesse, anche dadi tantiper ilper ilLa2/3 prende il via ...

