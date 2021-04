Paola Turani incinta, racconta: “Non riuscivo ad avere figli” (Di venerdì 9 aprile 2021) Paola Turani è incinta e da pochissimo ha condiviso la notizia sui social. La sua gravidanza ha subito generato un gran clamore e tutti i fan sono stati felicissimi della notizia. Oltre al messaggio sulla gravidanza, però, Paola ha voluto anche un messaggio di speranza per tutte quelle donne che sono in cerca di una gravidanza senza però avere buoni esiti. “Voglio condividere la nostra storia con voi, perché dell’infertilità se ne parla sempre poco, perché siamo in tanti a soffrire per un sogno che fa fatica a realizzarsi”, inizia così il lungo sfogo di Paola Turani sulla sua esperienza personale con l’infertilità. Spiega Paola che la prima volta in cui lei e Riccardo hanno provato ad avere un bambino era il 2013. Passavano i ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 9 aprile 2021)e da pochissimo ha condiviso la notizia sui social. La sua gravidanza ha subito generato un gran clamore e tutti i fan sono stati felicissimi della notizia. Oltre al messaggio sulla gravidanza, però,ha voluto anche un messaggio di speranza per tutte quelle donne che sono in cerca di una gravidanza senza peròbuoni esiti. “Voglio condividere la nostra storia con voi, perché dell’infertilità se ne parla sempre poco, perché siamo in tanti a soffrire per un sogno che fa fatica a realizzarsi”, inizia così il lungo sfogo disulla sua esperienza personale con l’infertilità. Spiegache la prima volta in cui lei e Riccardo hanno provato adun bambino era il 2013. Passavano i ...

