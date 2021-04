Pallanuoto femminile | l’Orizzonte Catania vince la Coppa Italia 2021 SIS Roma sconfitta 6-5

(Di venerdì 9 aprile 2021) La Final Six delladiè terminata oggi, venerdì 9 aprile, ad Ostia con le finali, che hanno assegnato il primo trofeo stagionale: L’Ekipe Orizzonteha superato la SISper 6-5. Al terzo posto il Plebiscito Padova, che ha superato facilmente il CSS Verona per 14-3. TABELLINI Finale 1° postoLIFEBRAIN S.I.S.-L’EKIPE ORIZZONTE 5-6 LIFEBRAIN S.I.S.: Sparano, Tabani 1, Galardi, Avegno 2, Giustini, Iannarelli, Picozzi 2, Sinigaglia, Nardini, Di Claudio, Storai, Bianchi, Brandimarte. All. Capanna. L’EKIPE ORIZZONTE: Gorlero, Ioannou, Garibotti 3 (1 rig.), Viacava, Aiello , Barzon, Palmieri 1, Marletta, Emmolo 2, Vukovic, Riccioli, Spampinato, Condorelli. All. Miceli. Arbitri: D. ...

La Final Six della Coppa Italia 2021 di pallanuoto femminile è terminata oggi, venerdì 9 aprile, ad Ostia con le finali, che hanno assegnato il primo trofeo stagionale: L'Ekipe Orizzonte Catania ha su ... IN AGGIORNAMENTO La Plebiscito Padova supera 14-3 la CSS Verona nella finale per il terzo posto della UnipolSai Cup, che assegnerà la Coppa Italia di pallanuoto femminile, in svolgimento al Polo ...