(Di venerdì 9 aprile 2021) Grazie per ie per il sostegno, non vedo l'ora di rientrare, sempre Forza!Recita così ilInstagram pubblicato sul proprio profilo social da Lorenzo, il centravanti classe '00 cha voluto ringraziare tutti irosanero che in queste ore hanno espresso la loro solidarietàl'subito durante la gara contro il Monopoli.Il centravanti piemontese mancherà tantissimo alin questo rush finale di stagione. L’occorso all'ex Torino nel corso del recupero della sfida contro i pugliesi costituisce una tegola pesantissima per il tecnico Filippi e rischia di condizionare pesantemente la rincorsa alla comfort zone in ottica playoff della squadra rosanero. Di seguito il report ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, un infortunio al ginocchio ferma Lucca : il post dell'attaccante dopo i messaggi di conforto dei tifosi… - Mediagol : #Palermo, un infortunio al ginocchio ferma Lucca : il post dell'attaccante dopo i messaggi di conforto dei tifosi… - WiAnselmo : #Palermo, stagione finita per Lorenzo Lucca? A breve nuove indagini strumentali, le ultime sull'infortunio del bomb… - Mediagol : #Palermo, stagione finita per Lorenzo Lucca? A breve nuove indagini strumentali, le ultime sull'infortunio del bomb… - LiveSicilia : Palermo, infortunio Lucca: il centravanti out 20 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo infortunio

Andrea Saraniti non stato convocato per la partita di domani contro la Vibonese . Nessun, solo una scelta tecnica come ha rivendicato in conferenza stampa il tecnico rosanero ...un...Non dovrebbero essere del match Sepe e Baclet, ancora fuori per. Fischio d'inizio ...che potrebbero farci trovare in brutte acque." SERIE C GIRONE C 35a GIORNATA " 11 APRILE 2021" ...Saraniti quindi out, così come Lucca che è infortunato. Sarà quindi un Palermo verosimilmente in campo con il falso nueve: “Rauti giocherà da prima punta contro la Vibonese – sottolinea ...Qualcuno dall'animo troppo nobile arrivò a dire, “fu colpa degli infortuni”, donando alibi non richiesti ... nerazzurro coincise sì con la sconfitta per 4-3 rimediata contro il Palermo, ma l’uruguagio ...