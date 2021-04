Palermo, la pensilina alla fermata dell’autobus per aiutare chi non ha niente (Di venerdì 9 aprile 2021) . Marcello Fanoaltea, animatore che ha perso il lavoro a causa della pandemia, ha deciso di realizzare una pensilina solidale per i bisognosi alla fermata dell’autobus di via dell’Uditore a Palermo. Si occupa della manutenzione quotidiana della struttura e di rifornire con viveri e oggetti di prima necessità. Marcello Fenoaltea è un animatore. Prima della pandemia dedicava le sue giornate all’intrattenimento dei bambini ed è stato coinvolto negli anni in una serie di progetti benefici per il pubblico dei più piccoli. Fu lui a ridare vita nel 1997 alla Città dei Ragazzi, a Palermo. Quattro anni di manifestazioni culturali e poi l’ultimo episodio nel 2016, prima che la struttura chiudesse per mancanza di fondi. Marcello è un animatore e dall’inizio della pandemia ha ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 9 aprile 2021) . Marcello Fanoaltea, animatore che ha perso il lavoro a causa della pandemia, ha deciso di realizzare unasolidale per i bisognosidi via dell’Uditore a. Si occupa della manutenzione quotidiana della struttura e di rifornire con viveri e oggetti di prima necessità. Marcello Fenoaltea è un animatore. Prima della pandemia dedicava le sue giornate all’intrattenimento dei bambini ed è stato coinvolto negli anni in una serie di progetti benefici per il pubblico dei più piccoli. Fu lui a ridare vita nel 1997Città dei Ragazzi, a. Quattro anni di manifestazioni culturali e poi l’ultimo episodio nel 2016, prima che la struttura chiudesse per mancanza di fondi. Marcello è un animatore e dall’inizio della pandemia ha ...

