Pagelle Reggiana-Empoli 0-1 | voti | tabellino | ammonizioni e gol Serie B 2020 2021

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’ha superato laper 0-1, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il club toscano ha consolidato la prima posizione in, attraverso un successo fortemente ricercato e ottenuto, frutto di una rete decisiva di Matos, all’11’. Gli empolesi hanno trovato il gol determinante grazie a un colpo sotto pregevole del fantasista brasiliano, abile a tramutare in oro una conclusione sporca di Bajrami. Il Re Mida dell’ha vanificato le speranze della, in lotta per permanere tra le 20 della categoria cadetta. Un gioiello di Matos e i miracoli di Brignoli, miracoloso su Rossi nel secondo tempo, hanno proiettato l’verso una promozione da sogno in massimanostrana. Nel finale, salvataggio sulla ...