Oroscopo Bilancia, domani 10 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 9 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 10 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia. Marte vi osserva da lontano, cari amici della Bilancia, rallegrandovi l’umore per affrontare al meglio questo fine settimana! Tuttavia, state attenti perché quattro pianeti remano contro la vostra stabilità. Tra questi, Giove renderà l’influsso della fortuna pressoché inesistente, oscurandone la vista nei vostri confronti. Nulla di cui dobbiate preoccuparvi eccessivamente però, dovrebbero colpirvi al massimo un paio di disagi di second’ordine. Leggi ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 10? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. Marte vi osserva da lontano, cari amici della, rallegrandovi l’umore per affrontare al meglio questo fine settimana! Tuttavia, state attenti perché quattro pianeti remano contro la vostra stabilità. Tra questi, Giove renderà l’influsso dellapressoché inesistente, oscurandone la vista nei vostri confronti. Nulla di cui dobbiate preoccuparvi eccessivamente però, dovrebbero colpirvi al massimo un paio di disagi di second’ordine. Leggi ...

Advertising

Bilancia_astro : 09/apr/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 09/apr/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - infoitcultura : Oroscopo per la Bilancia e per tutti i segni di oggi 9 e domani 10 aprile -