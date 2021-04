Orneli | al lavoro su pacchetto turismo e ‘Miglio Innovazione’ a Roma

Ultime Notizie dalla rete : Orneli lavoro

... l'assessore per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, Paolo, e l'assessore al ... Del resto tutto il nostro, oggi come Consorzio Asi di Frosinone e domani come Consorzio Unico, è ......a conclusione di uneffettuato con il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e l'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start - Up e Innovazione, Paolo. ...Il contributo a fondo perduto sarà riconosciuto nella misura massima di 15.000 euro, destinato alle imprese che usufruiscono dei servizi erogati dai Consorzi industriali in rapporto agli oneri versati ...Sei milioni di euro a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese in aree Asi penalizzate a causa della pandemia da Covid-19. La Giunta Regionale ha infatti approvato oggi una delibera – propo ...