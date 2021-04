Orlando: “Vaccinare tutti è il primo passo verso la ripresa” (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – “Vaccinare tutte e tutti non è solo un intervento di carattere sanitario, ma anche un intervento di carattere economico. È il primo passo verso la ripresa”. Così il ministro del lavoro, Andrea Orlando (foto), in un’intervista rilasciata a Paolo Baroni e pubblicata ieri su “La Stampa”. “Avere imprese dove il Covid è superato – prosegue Orlando – significa avere imprese che possono affrontare in modo diverso la competizione”. Quanto alle proteste di questi giorni e alle tensioni sociali, “non può che esserci preoccupazione”, aggiunge Orlando. “Capisco la rabbia della piazza: diamo più ristori ai settori in crisi. Dobbiamo aiutare chi non ce la fa: turismo e imprese di servizi”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – “tutte enon è solo un intervento di carattere sanitario, ma anche un intervento di carattere economico. È illa”. Così il ministro del lavoro, Andrea(foto), in un’intervista rilasciata a Paolo Baroni e pubblicata ieri su “La Stampa”. “Avere imprese dove il Covid è superato – prosegue– significa avere imprese che possono affrontare in modo dila competizione”. Quanto alle proteste di questi giorni e alle tensioni sociali, “non può che esserci preoccupazione”, aggiunge. “Capisco la rabbia della piazza: diamo più ristori ai settori in crisi. Dobbiamo aiutare chi non ce la fa: turismo e imprese di servizi”. L'articolo L'Opinionista.

