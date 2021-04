“Ora basta, ricordati che sei incinta”. Belen Rodriguez, l’ultima apparizione scatena il caos. Mai visto tanto veleno (Di venerdì 9 aprile 2021) Belen Rodriguez, scoppia la polemica social. La modella e showgirl argentina continua a dividere l’opinione pubblica. C’è chi la ama e chi non perde occasione per remarle contro. Di recente la foto resa pubblica su Instagram ha fatto schierare in prima linea attenti hater pronti a cogliere ogni dettaglio pur non dargliela ‘vinta’. Tutto questo, però di fronte all’indiscutibile fascino della splendida argentina. Una foto senza alcun dubbio sensuale, dove Belen si è mostrata in un nuovo look. Primo piano e occhi chiusi, frangetta e capelli mossi: la sorella Rodriguez incanta ma attira anche una pioggia di commenti da parte degli hater sempre pronti a cogliere il più piccolo dettaglio. La didascalia alla foto recita una frase significativa che la modella dedica ai suoi più affezionati fan.



